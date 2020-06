Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Kamp eröffnet sein eigenes Jagdgeschäft © Mias photoart

Mit 32 Jahren wagt Thomas Kamp aus Feldkirchen nun den Weg in die Selbstständigkeit. Der leidenschaftliche Jäger wuchs in Himmelberg auf und eröffnet ein Geschäft am Hauptplatz 5 in Althofen. Auf den rund 80 Quadratmetern großen Räumlichkeiten, sie befinden sich in der Nähe der Polizeiinspektion, gibt es vom Bergschuh bis zum Hut alles, was für die Pirsch benötigt wird. „Ich habe auch Jagdbekleidung für Kinder und Damen im Sortiment“, so Kamp. Vor 15 Jahren entdeckte der gelernte Maschinenbautechniker sein Interesse für die Jagd.