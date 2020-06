Facebook

Dass diese Straße saniert werden muss, ist wohl unbestritten © Leopold Salcher

Nicht alles, was am Papier dringlich ist, ist es auch in der Realität. Das hat der Landesrechnungshof (LRH) in seinem aktuellen Bericht festgestellt. Die Prüfer haben sich den Erhalt der 2729 Kilometer Landesstraßen für die Jahre 2003 bis 2018 angeschaut und einiges Verbesserungspotenzial entdeckt. Wichtigste Empfehlungen: Das Land solle den Straßenzustand objektiv bewerten und die Dringlichkeit von Sanierungen einheitlich berechnen, so LRH-Direktor Günter Bauer.