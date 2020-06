Im Juli wird am Ossiacher See das neue Schiff getauft. Ein Blick in die Historie zeigt den Wandel der Schifffahrt einst und heute.

Das Dampfschiff Landskron vor dem Stift Ossiach um 1922; die MS Villach © KK/Schifffahrt

Die Schifffahrt am Ossiacher See hat eine lange Tradition. Schon vor 500 Jahren ließ Abt Andreas Hasenberger vom Stift Ossiach Boote nach venezianischer Art bauen. Mit ihnen wurde schon Kaiser Karl der Fünfte befördert. Später folgte die Ära der Dampf- und Motorschiffe. Wenn Mitte Juli das neue Linienschiff am See getauft wird, ist die Historie der Schifffahrt wieder um ein geschichtsträchtiges Kapitel reicher. Schifffahrtschef Josef Nageler hat für uns in der Chronik geblättert: