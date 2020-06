Facebook

Gernot Prinz (rechts) übernahm am Donnerstag offiziell das Amt von Johann Huber © SCHUSSER

Gernot Prinz (45), FPÖ-Parteiobmann und bisher Ersatzgemeinderat, wurde am Donnerstagabend vom elfköpfigen Ossiacher Gemeinderat mit sieben Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. Bezirkshauptmann Dietmar Stückler gelobte ihn an. Zwei Stimmen der Mandatare gingen an den Vizebürgermeister Lorenz Pirker (ÖVP) und zwei weitere an Gemeinderat Robert Puschl (SPÖ). Die Mandatsverteilung im Gemeinderat: Die FPÖ hat sechs Mandatare, die ÖVP zwei, ebenso die Grünen, die SPÖ einen. Bereits im Mai hatte der scheidende Bürgermeister Johann Huber seinen Rücktritt per Informationsblatt an die Bürger und an die Gemeinderäte verkündet. Der neue Bürgermeister der Gemeinde Ossiach ist Touristiker, er führt einen Betrieb auf der Gerlitzen und ein Hotel am Ossiacher See.