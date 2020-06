Facebook

Wechsel in Ossiach: Johann Huber übergibt an Gernot Prinz © SCHUSSER

Der scheidende Bürgermeister Johann Huber (FPÖ) kündigte es schon an, nun ist es auch im Gemeinderat beschlossene Sache: Gernot Prinz (45), FPÖ-Parteiobmann und bisher Ersatzgemeinderat, wird die Agenden von Johann Huber übernehmen. Vor zahlreichen Zuhörern in der Sitzung wurde Prinz am Donnerstagabend von den elf Gemeinderäten mit sieben Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. Zwei Stimmen gingen an den ersten Vizebürgermeister Lorenz Pirker (ÖVP) und zwei weitere an Gemeinderat Robert Puschl (SPÖ).