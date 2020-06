Das Familienunternehmen Happe-Gratzer eröffnet am 20. Juli am neuen Standort in Feldkirchen – mit erweitertem Angebot.

Manuela und Stefan Happe-Gratzer freuen sich auf die Neueröffnung © Manfred Schusser

Das Familienunternehmen Happe-Gratzer zieht im Juli in den Neubau am Krahberg in Feldkirchen. „Diesen Traum habe ich schon lange, es ist gigantisch, dass es jetzt so weit ist“, sagt Geschäftsführerin Manuela Happe-Gratzer.