"Little Italy" zog es von Feldkirchen nach Pörtschach © Manfred Schusser

Nun ist es fix: „Little Italy“ bleibt in Feldkirchen dauerhaft geschlossen. „Eigentlich war das nicht geplant. Wir wollten in Pörtschach einen zweiten Standort aufmachen, am Freitag wird dieser eröffnet“, so Inhaber Edmond Berisha aus Pörtschach.