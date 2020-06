Facebook

Inhaberin Maja Konratzki freut sich über den Saisonstart nach dem Umbau © Manfred Schusser

Neues Ambiente beim Café Pavillon am See im Bodensdorfer Kurpark. „Im Frühjahr habe ich das Café umgebaut. Der maritime Nautik-Stil soll unsere Nähe zum See widerspiegeln“, verrät Inhaberin Maja Konratzki. Seit dem Vorjahr betreibt sie mit ihrem Team das Café am Ossiacher See. „Das war voriges Jahr eine sehr kurzfristige Entscheidung, daher war kein Umbau mehr möglich. Aber es hat sich einfach abgezeichnet, dass es notwendig ist“, erklärt sie.