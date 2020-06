Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Stadtgemeinde

"Die Lage in die uns das Corona-Virus versetzt hat, ist schwierig. Langsam gibt es in allen Bereichen Lockerungen und wir müssen positiv in die Zukunft sehen. Regionales Einkaufen ist in Zeiten wie diesen, ein Gebot der Stunde", so Andrea Pecile vom Feldkirchner Stadtmarketing.