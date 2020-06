Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martina und Robert Graimann mit Sohn David (5) © KK/Graimann

Nachdem sich Peter und Elisabeth Gastinger aus Gnesau in die verdiente Pension verabschiedet haben, ist das Fraganter Schutzhaus des Klagenfurter Alpenvereins hoch über dem Mölltal seit Saisonbeginn am 29. Mai unter neuer Führung: Martina und Robert Graimann sind die neuen Wirtsleute des in 1810 Metern Seehöhe gelegenen Bergdomizils im Nationalpark Hohe Tauern. Ihr Ziel ist es, "in der Großfragant Angebote zu schaffen, die den entschleunigten Qualitätstourismus fördern. Das Wesentliche ist dabei, dass unser Haus ein Ort der Ruhe, Kraft und Erholung sein soll, wo man die Natur noch in vollen Zügen genießen kann."