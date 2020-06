Facebook

Der Schwerverletzte wurde von einem Notarztteam versorgt © (c) APA/JAKOB GRUBER

Am Dienstag kurz vor 11.30 Uhr fuhr ein 94-jähriger Pensionist aus Feldkirchen mit seinem E-Bike in seiner Heimatstadt von einem Supermarkt zu einer ungeregelten, mit dem "Stopp"-Zeichen gekennzeichneten Kreuzung mit der Ossiacher Süduferstraße. Laut Polizei fuhr er in die Kreuzung ein und dürfte mit einem von links kommenden Pkw, gelenkt von einer 39-jährigen Frau aus dem Bezirk Feldkirchen, leicht in Berührung gekommen sein. Der betagte Mann kam zu Sturz, fiel auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu.