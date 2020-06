Facebook

Die Gastronomie in der Wörthersee-Region war gut frequentiert © (c) Weichselbraun Helmuth

Zu Pfingsten startet traditionell die Sommer-Reisesaison. Mit der Hotellerieöffnung konnte sie das auch im Corona-Jahr tun, wenngleich in abgespeckter Form. Reisen konnten nämlich nur Einheimische, die Grenzen zu Nachbarländern wie etwa Deutschland sind noch bis 15. Juni geschlossen. Wenn auch merklich mehr Frequenz um die Seen und in den Städten herrschte, "so lief der Start hier doch verhalten. Es gibt noch keine Buchungs- und Auslastungszahlen, aber ein bisschen was war schon los", sagt Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Faaker See und Ossiacher See. Er macht zwei Gründe fest: "Einerseits natürlich die geschlossenen Grenzen. Auch wenn Inländer herkommen, fehlen die Gäste speziell aus Deutschland. Und zudem war die Wetterprognose schlecht, was kurzfristig auch noch Folgen haben kann."