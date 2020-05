Facebook

Nun wieder vermehrt im Einsatz: die Boote der Seepolizei Kärnten © Polizei Kärnten

Leinen los! Am Freitag war es wieder so weit und bei der Seepolizei Kärnten fiel der „Startschuss“ für den permanenten Streifendienst auf heimischen Seen. So werden ab sofort bis 15. September die weiß-blau-roten Boote auf dem Wörthersee, dem Millstätter See, dem Ossiacher See sowie dem Feistritzer- und Völkermarkter Stausee unterwegs sein.