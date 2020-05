Am Freitag öffneten die ersten Hotels in der Region Mittelkärnten wieder ihre Pforten – bei Gästen und Hoteliers herrschte eine Mischung aus Vorfreude, Spannung und auch Erleichterung.

Karin Leeb und Martin Klein laden wieder zum Hochschober ein © Proprentner

Eine Rose statt Begrüßungshandschlag - lautet die Devise im Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe. Seit Freitag werden dort wieder Gäste willkommen geheißen und die Freude ist groß: „Wir sind dankbar, emotional und ein bisschen aufgeregt und freuen uns einfach sehr, wieder aufsperren zu können“, sagt Geschäftsführerin Karin Leeb. Im Vordergrund steht dabei, trotz neuer Regeln für das bekannte Urlaubsgefühl zu sorgen. „Es soll nicht so klinisch wirken. Wir haben zum Beispiel versucht, die Desinfektionsspender so gut es geht zu integrieren und geben uns Mühe, dass trotzdem die Atmosphäre im Hotel so ist wie sie sein soll“, erklärt Martin Klein ebenfalls Geschäftsführer. Und bereits am ersten Tag nach der Zwangspause ist die Nachfrage groß: „Wir haben beschlossen am ersten Wochenende nur eine 80 prozentige Auslastung zu verkaufen und mit diesen Prozenten sind wir ausgebucht“, so Leeb. Positives Feedback gab es von den ersten Gästen: „Unsere Gäste sagen, dass es trotz allem gleich beim Hereinkommen immer noch das vertraute Hochschober-Gefühl hatten“, berichtet Leeb.