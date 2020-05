Antrag über den Wolken Ehemaliger "Frei"-Sänger ist jetzt unter der Haube

Facebook

Silvia und Thomas Leitner gaben sich am 22. Mai das Jawort © KK/Preiml

So ziemlich jeder kennt die letzte Tanzszene aus "Dirty Dancing" wenn Johnny Castle mit seinem "Baby" zu "Time of my life" tanzt. Silvia Stöger (41), Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen, liebt dieses Lied und wurde damit von ihrem Auserwählten überrascht. Thomas "Thommy" Leitner (44), ehemaliger Sänger bei der Musikgruppe "Frei" und jetzt Mitglied bei "Silberherz", machte ihr damit über den Wolken einen Heiratsantrag. "Er hat zu dieser Melodie einen persönlichen Text im Tonstudio aufgenommen. Dieses Lied hat er mir dann beim Hinflug nach Ägypten über die Kopfhörer gespielt", so Stöger.