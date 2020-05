Bezirk Feldkirchen Hotels und Pensionen sperren wieder auf: "Müssen jetzt alle Register ziehen"

Facebook

Hotels und Pensionen sperren am Freitag wieder auf © Privat (2), Phino

"Wir wollen unseren Gästen trotz allem einen sicheren Eindruck vermitteln“, sagt Karl Kogler, Betreiber des Hotels „Kogler’s Pfeffermühle“ in St. Urban. Er öffnet, wie viele andere Hoteliers im Bezirk, nach der coronabedingten Zwangspause am Freitag wieder die Pforten seines Hauses.

Desinfektionsspender, Masken und separate Check-In-Zonen gehören bei ihm jetzt zum Alltag. „Normalerweise hätten wir schon Mitte April mit voller Auslastung aufgesperrt“, sagt Kogler. Besonders die Stornierungen der gebuchten Gruppenreisen trifft Koglers Betrieb: „Da haben wir einen hundertprozentigen Ausfall. Gleichzeitig habe ich aber auch eine Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern.“ Ab Freitag wird er in seinem Haus wieder Gäste begrüßen, der entstandene Verlust wird aber nur schwer aufholbar sein. „Jetzt muss man alle Register ziehen, sodass am Jahresende zumindest eine Null steht“, so Kogler. „Ich erhoffe mir, dass die Regierung den versprochenen Bonus für die Helden der Coronazeit, in Form eines Gutscheins für einen Österreich-Urlaub ausstellt.“