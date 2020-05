Martin Waditzer (30) absolviert derzeit sein Aspirantenjahr in der Vitalis Apotheke in Feldkirchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Waditzer arbeitet mit Leidenschaft in der Vitalis Apotheke in Feldkirchen © Schusser

Seit Ende März ist Martin Waditzer aus Klagenfurt in der Vitalis Apotheke in Feldkirchen im Einsatz. Dort absolviert der 30-Jährige sein Aspirantenjahr. Schon in seiner Jugend entwickelte er eine Begeisterung für die Naturwissenschaften: „Zuerst lag meine Begeisterung im Bereich der Sprachen, in der 7. und 8. Klasse entwickelte ich ein großes Interesse für die Naturwissenschaften, vor allem für die Chemie“, erzählt Waditzer.