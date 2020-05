Nachruf Er war eine „prägende Persönlichkeit“ und ein „echter Sir“

Facebook

Ludwig Schöffmann vor dem Geburtshaus von Justinus Mulle in Lebmach bei Liebenfels © Kleine Zeitung

Am Wochenende nahmen Familie, Freunde und Wegbegleiter Abschied von Ludwig Schöffmann. Der Verstorbene hat das kulturelle Leben im Glantal geprägt wir kaum ein zweiter. Der Verstorbene bleibt den Liebenfelsern aber nicht nur als Kulturmotor und Politiker, sondern auch als herausragende Persönlichkeit in Erinnerung.

„Schöffmann ist ein würdiger Ehrenbürger und Ehrenringträger. Er war einfach ein echter Sir. In seinen politischen Funktionen war er unparteiisch und stets sehr korrekt“, sagt Bürgermeister Klaus Köchl. Die politischen Leistungen des langjährigen ÖVP-Politikers und dessen Bemühen um die Kultur streicht auch der ÖVP-Gemeindeparteiobmann Rudolf Planton heraus. Er kennt Schöffmann aber nicht nur aus dem öffentlichen Leben, sondern auch aus seiner Schulzeit – der Verstorbene war lange Jahre Direktor der Volksschule in Zweikirchen. Planton: „Er war für mich eine prägende Persönlichkeit. Er war eine Respektsperson, aber auch ein lustiger und geselliger Mensch“, sagt Planton.