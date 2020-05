Facebook

Action mit umwerfender Aussicht © KK/Verbund

113 Ausflugsziele können Sie in Kärnten mit der Kärnten Card gratis besuchen – sowie viele Bonus-Partner mit Ermäßigungsvorteilen. Viele davon sind bereits geöffnet, einige folgen noch in den nächsten Tagen. Die Corona-Vorschriften sind überall einzuhalten, aber man merkt, dass es die Menschen wieder ins Freie zieht. Wichtig ist aber, dass Sie Menschenansammlungen vermeiden und Abstand halten. Auch die Bergbahnen starten jetzt in die Saison – und bei der Kärnten Card sind zahlreiche Partnerbetriebe mit dabei. In den Kleine Zeitung-Büros (siehe Infokasten) können Sie ihre Kärnten Card aufladen – Vorteilsclub-Mitglieder können dabei auch pro Kauf einer Erwachsenenkarte ein Kinderpaket gratis aufladen.