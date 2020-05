Facebook

Andy und Kelly Kainz bringen müde Beine wieder ins Tanzen © KÖSTINGER

Im Kulturhaus Drobollach am Faaker See bietet man in der "School of Dance"von Andy und Kelly Kainz ab Donnerstag, dem 4.Juni den Kurs "Ball FIT und Tanzen als Hobby" für sechs Abende an. Er kostet insgesamt ab 89 Euro pro Person (mit Kelag-Joker).