Martin Treven führt ab Juli die Praxis des verstorbenen Wilfried Tomantschger in Liebenfels weiter. Der Chirurg kehrt so dahin zurück, wo seine Liebe zum Beruf begann - bei der Allgemeinmedizin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Treven mit seinem Team Marion Schneeberger, Annemarie Kaufmann, Barbara Wohlfahrt und Gattin Sandra Treven (von links) © KÖSTINGER

Schon als Kind konnte Martin Treven seinem Onkel in dessen Klagenfurter Arzt-Praxis auf die Finger schauen. Daraus wurde die Liebe zur Allgemeinmedizin. Nach dem Studium in Graz – auch währenddessen arbeitete er in der Praxis seines Onkels – zog es den Mediziner dann doch in Richtung Chirurgie und als Arzt auch ins Ausland, darunter USA oder Kambodscha. Bis jetzt arbeitete Treven im UKH Klagenfurt, vorwiegend in der Schwerverletzen-Versorgung. Er führte Becken-Wirbelsäulenoperationen und Operationen bei Querschnittlähmungen durch und war auch in der Ellenbogen-Ambulanz im Einsatz.