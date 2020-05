Die kirchlichen Jugendzentren in Kärnten haben am Montag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Als Teil der "neuen Normalität" können die Angebote erstmals bis Ende Juli in Anspruch genommen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diözesanjugendseelsorger Jakob Mokoru © K.K. Diözesanpressestelle/Eggenberger

Die Jugendlichen in Kärnten können sich auf ein weiteres Stück Normalität freuen: Die kirchlichen Jugendzentren "Arche" Feldkirchen, "Avalon" Wolfsberg, "KASTL" Friesach, "POINT" Klagenfurt, "relax" Althofen und "St. Jakob" Villach der Katholischen Jugend haben am Montag wieder ihre Pforten geöffnet. Am 16. März waren diese wie auch andere öffentliche und kirchliche Einrichtungen coronabedingt behördlich geschlossen worden. In den Wochen der Schließung haben sich die Jugendleiterinnen und Jugendleiter bemüht, ein Online-Angebot für "ihre" Jugendlichen auf die Beine zu stellen.