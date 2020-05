Facebook

Michael Leitner und Johannes Warmuth (rechts) © KLZ

Mit der Ausstrahlung der ersten Sendung startete Sat.1 am Sonntagabend die neue Staffel der Show "Das große Backen - die Profis". Vier Sendungen gibt es, sechs Zweier-Teams müssen sich den Aufgaben stellen. Bei den ersten drei Shows scheidet jeweils ein Team aus. Wer, das entscheidet eine Jury. Mit dabei um den Kampf um den "goldenen Cupcake" und 100.000 Euro ist der gebürtige Kärntner Johannes Warmuth, aufgewachsen in der Außerteuchen in der Gemeinde Himmelberg. Er kämpft Seite an Seite mit seinem Kollegen Michael Leitner, einem gebürtigen Osttiroler.