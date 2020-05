Am Montag startet die Schule wieder. Ein Lokalaugenschein vorab in der Volksschule St. Ulrich und dem BRG Feldkirchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herwig Klautzer, Direktor des BRG Feldkirchen bei den Vorbereitungen © PROPRENTNER

Ab Montag kehrt auch in die Feldkirchner Schulen wieder das Leben zurück. Für alle schulpflichtigen Schüler beginnt am 18. Mai der Präsenzunterricht. „Die Schüler müssen sich an klare Vorgehensweisen halten. Es gibt getrennte Eingänge mit Desinfektionsstationen, die Schüler gehen direkt in die Klassen“, so Herwig Klautzer, Direktor des BRG Feldkirchen. Pro Klassenraum gibt es eine erlaubte Obergrenze an Schülern, der Mindestabstand muss eingehalten werden. Masken dürfen nur auf den zugeteilten Plätzen abgenommen werden, auf den Gängen herrscht eine Einbahnregelung.