Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Familie Holzinger vor dem Eingang in den Donatushof © KK/PRIVAT

Jeden Freitag eine Kiste mit hochwertigen Lebensmitteln und sieben Tage in der Woche in Selbstbedienung einkaufen: So versorgt der Verein „Mei Biobauer“, der zugleich die Wirtschaftsgemeinschaft Mittelkärnten bildet, seine Kunden. Der Verkaufsstandort im ehemaligen Gasthof Prettner wird am Freitag, dem 15. Mai geöffnet. Einkaufen und Kistenabholung ist möglich, wenn man mit einem Jahresabo Vereinsmitglied wird.