"Das große Backen - die Profis"Kärntner Konditor ab Sonntag beim großen Profi-Backen auf Sat.1

Johannes Warmuth aus der Außerteuchen hat in den besten Häuser Europas Gäste verwöhnt. Auch Boris Becker. Jetzt nimmt er an Sat.1-Show teil. Gelernt hat er beim Hochschober und beim Semmelrock in Hermagor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Profis: Sechs Zweier-Teams kämpfen vor laufender Kamera um den „goldenen Cupcake“ und 10.000 Euro. Die erste Sendung mit Johannes Warmuth (Fünfter von rechts) wird am kommenden Sonntag auf Sat.1 ausgestrahlt © SAT.1/CLAUDIUS PFLUG

Er ist nicht nur stolz auf seine Wurzeln in der Außerteuchen in der Gemeinde Himmelberg. Auf das Aufwachsen am Bergbauernhof. Er ist auch davon überzeugt, dass diese Wurzeln der Grundstein seines erfolgreichen Berufslebens sind. „Ich habe von meinen Eltern gelernt, dass Arbeit nicht Arbeit, sondern eine Passion ist. Das hilft mir heute sehr.“ Konditormeister Johannes Warmuth (33) hat in den vergangenen Jahren Gäste in den bekanntesten Häusern Europas verwöhnt.