Kunstraum Feldkirchen"Wolkenfabrik" und Kleiderbörse erste Projekte nach Corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kleiderbörse findet im Juni statt © PhotoSG/Fotolia

Marie Lenoble bietet Künstlern die Möglichkeit, in ihrer "Wolkenfabrik", direkt am Strand unter der Stiftsschmiede gelegen, am Sommerprojekt zum Thema "Zeit" mitzuarbeiten. Projektstart ist der 29. Mai, Projektende am 13. September. Dazu sind alle "KunstRaum"-Mitglieder und auch alle, die Mitglied werden wollen, eingeladen. Sie können an diesem Projekt mitwirken und Kunstwerke ausstellen.