In Wege fließen heuer in Mittelkärnten 4,4 Millionen Euro. Verbindungen zwischen mehr als 20 Höfen und auch die Straße von Liebenfels bis zur Simonhöhe werden saniert.

Besichtigung des Bauprojektes „Zeltschachberg“ in Friesach © LAND KÄRNTEN/AGRARTECHNIK

Mit 360.000 Euro, die heuer verbaut werden, ist die Fortführung des Wegprojektes Gradenegg-Wegscheide in der Gemeinde Liebenfels der größere „Brocken“ in Mittelkärnten. Der Gesamtumbau der Straße von Liebenfels auf die Simonhöhe ist bis zur Fertigstellung mit 550.000 Euro an Gesamtbaukosten budgetiert.