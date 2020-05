Am 15. Mai wird das Bürgerservice, das Foyer und das Touristikbüro der Stadtgemeinde Feldkirchen wieder für den allgemeinen Parteienverkehr geöffnet. Der Bürgermeister bittet das Rathaus aber nur in dringenden Fällen aufzusuchen.

Das Rathaus Feldkirchen ist ab 15. Mai unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wieder für den Parteienverkehr geöffnet © Weichselbraun Helmuth

Nach den strengen Sicherheitsauflagen aufgrund der Coronakrise wird das Rathaus der Stadtgemeinde Feldkirchen ab dem 15. Mai wieder für den allgemeinen Parteienverkehr geöffnet. Bürgermeister Martin Treffner appelliert aber an alle, das Rathaus nur in dringenden Fällen aufzusuchen. Wenn möglich sollen die Anliegen der Bürger telefonisch, postalisch oder via Mail erledigt werden.