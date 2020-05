Seit Montag haben unsere Regionalbüros und das Service-Center in Klagenfurt wieder für den Kundenverkehr geöffnet.

Hanni Regenfelder begrüßte am Montag die ersten Kunden © Gert Köstinger

Wenn wir ehrlich sind, war es für uns so etwas wie ein kleiner Feiertag: Seit Montag, 11. Mai, haben – nach zwei Monaten der Corona-bedingten Zwangspause – unsere regionalen Geschäftsstellen von Osttirol bis nach Wolfsberg und das Service-Center in Klagenfurt wieder geöffnet. Zwar sind die Stunden von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, noch eingeschränkt, aber wir – und vor allem die Mitarbeiterinnen in den Sekretariaten – freuen sich, wieder für Kunden da sein zu können.

Zwar ist es ein „Wiederanfang“ mit gewissen Einschränkungen – so müssen natürlich die Abstandsregeln eingehalten werden, es gibt für Kunden die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und eine Plexiglasscheibe sorgt für zusätzlichen Schutz –, aber es war trotzdem schön, Ihnen unsere Leistungen anzubieten. Zumindest, was diese betrifft, sind wir uneingeschränkt für Sie da. Bücher, Magazine, die Kärnten Card oder alle Antworten zu Fragen rund um Ihr Abo halten wir gerne für Sie bereit.

Eröffnung Büro St. Veit

Hermine und Josef Habernig aus Sörg luden am Montag im Regionalbüro St. Veit am Unteren Platz 16 die Kärnten Card auf. „Wir nutzen das Gratis-Kinderpaket, das bis Ende Mai gültig ist. Vorteilsclub-Mitglieder erhalten beim Aufladen eines Erwachsenenpakets ein Kinderpaket gratis dazu, das ist ein tolles Angebot, das wir sehr schätzen“, sagt Hermine Habernig. Auf das Aufladen der Kärnten-Card habe man sehnsüchtig gewartet: „Damit wir endlich wieder mit den Enkelkindern aus dem Haus kommen. Die Gerlitzen, Hochrindl und Heiligenblut haben wir fix eingeplant.“

Hermine und Josef Habernig haben ihre Kärnten Card aufgeladen Foto © Gert Köstinger

Gerald Hernler lud ebenfalls die Kärnten-Card auf: „Damit wir die Ausflüge starten können, wenn die Museen wieder aufsperren“. Hernler nützt auch sonst die Angebote des Regionalbüros: „Wir finden hier Angebote für alle möglichen Veranstaltungen, die uns interessieren.“

Zufrieden zeigte sich auch Hanni Regenfelder, Sekretärin im Regionalbüro, die mit ihrer Kollegin Gabi Schoblick die Kundenbetreuung über hat: „Klar freut man sich, für die Kunden endlich wieder da sein zu können. Sie waren trotz der Sicherheitsvorkehrungen sehr verständnisvoll und freuten sich, wieder bei uns einkaufen zu können.“

Kontakt:

Büro St. Veit/Feldkirchen

Unterer Platz 16, 9300 St. Veit.

Telefon (0 42 12) 30 88 3,

Fax-DW 40, E-Mail:

st.veit@kleinezeitung.at und

feldkirchen@kleinezeitung.at

Sekretariat. Hannelore

Regenfelder, Gabi Schoblick