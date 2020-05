Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Im Gemeindegebiet von Glanegg kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Ein 80-jähriger Pensionist hat bei einem Stoppschild nicht angehalten und ist in eine Gemeindestraße eingebogen. Dabei stieß er gegen das Auto einer 56-jährigen Frau.

Eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Freitag gegen 14.15 Uhr mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße in Kadöll aus Glanegg kommend in Richtung Ossiacher Bundesstraße.