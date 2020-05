Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die traditionelle Prozession führt auf den Freudenberg © Helmuth Weichselbraun

Die bisherigen und aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben Auswirkungen auf zahlreiche Veranstaltungen – das trifft auch auf die Wallfahrten auf den Freudenberg, er liegt zwischen Feldkirchen und Moosburg, zu. Traditionellerweise finden diese von Mai bis Oktober, jeweils am 13. des Monats, statt. Zumindest die erste dieser Wallfahrten am 13. Mai kann diesmal nicht stattfinden. „Wir hoffen, dass wir am 13. Juni damit starten können, natürlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen“, sagt Dechant Erich Aichholzer, der die Wallfahrten gemeinsam mit dem Dekanat Klagenfurt organisiert. Die Prozessionen beginnen jeweils um 18.30 Uhr am Fuße des Freudenberges. Anschließend geht es in die Kirche auf den Freudenberg, wo eine Messfeier stattfindet.