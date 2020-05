Nach dem Längsee Spitzenkoch Markus Rath kocht jetzt im Schlosskeller auf

Nach sechs Jahren am Längsee zog es Markus Rath wieder zurück in die Steiermark. Dort betreibt er mit seiner Lebensgefährtin Veronika Fritz den Schlosskeller.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Rath und Veronika Fritz zog es wieder zurück in die Steiermark © KK/Rath

Aus privaten Gründen kehrte Spitzenkoch Markus Rath mit seiner Lebensgefährtin Veronika Fritz in die Steiermark zurück. Am Längsee betrieben die beiden das „Rathhaus im Georgium“, das im Restaurantführer 2020 „A la Carte“ zu den besten Lokalen in Kärnten zählt. Ein Nachfolger wird noch gesucht.