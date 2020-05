Wegen Corona Viele offene Fragen bei Feldkirchnern Hoteliers": Hoffen auf klare, umsetzbare Regeln"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Beim Trippelgut wurden zahlreiche Veranstaltungen storniert © KK/Trippelgut

Karin Trippel und ihr Mann, sie gehören zur Risikogruppe, haben die Leitung des Trippelgutes nahe dem Maltschacher See während der Corona-Krise ihrem Sohn Nikolas überantwortet. „Gott sei Dank haben wir den Weinbau, der Weinverkauf läuft ganz normal“, ist sie wenigstens mit diesem Geschäftszweig zufrieden, der die Familie über Wasser hält. Hotel und Restaurant sind vor allem von den Verschiebungen der schon zahlreich gebuchten Veranstaltungen betroffen. Das Trippelgut ist eine beliebte Hochzeitslocation. „Es wird sich alles in das nächste Jahr verlagern“, fürchtet Trippel. Die Öffnung des Restaurants soll mit dem Hochfahren des Hotels am 1. Juni passieren. Vorher würde es sich nicht auszahlen.