Hohe Kindergarten-Beiträge So sieht die Feldkirchner Lösung zur Entlastung der Eltern aus

In einer Sondersitzung des Stadtrates wurde an einer Lösung zur finanziellen Entlastung der Eltern gearbeitet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lösung für Kindergarten-Beiträge in Feldkirchen konnte gefunden werden © KLZ/KANIZAJ Marija-M.

Die jetzt in der Corona-Krise erhöhten Kindergarten-Beiträge in der Stadtgemeinde Feldkirchen sorgten bei den Eltern für Unmut. Diese wurden auch entgegen dem Appell des Landes erhöht, weshalb am Dienstag der Stadtrat zu einer Sondersitzung zusammentraf. "Wir haben für alle Beteiligten eine vernünftige Lösung gefunden, die gerade ausgearbeitet wird. Die Eltern werden massiv entlastet", so Kindergartenreferent und Stadtrat Helmut Krassnig (FPÖ).