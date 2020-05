Der 32-jährige Villacher war Mittwochfrüh in einem Betrieb mit der Fertigung von Schachtteilen beschäftigt. Als er das Eisenelement mit einem Hebekran bewegte, rutschte es zur Seite. Der Mann wurde in das UKH Klagenfurt eingeliefert.

Die Rettung brachte den Verletzten ins UKH Klagenfurt (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein Arbeitsunfall ereignete sich Mittwochfrüh in einem Betrieb in Feldkirchen. Ein 32-jähriger Arbeiter war mit der Fertigung von Schachtteilen beschäftigt. Dabei rutschte ein rund 300 Kilogramm schweres Eisenelement, das der Villacher mit einem Hebekran bewegte, zur Seite und verletzte ihn an einem Fuß. Der Arbeiter wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.