Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mütter können sich am Sonntag über verschiedenste Kulinarik freuen © Robert Kneschke - Fotolia

Seit Mitte März herrscht auch in der heimischen Gastronomie Ausnahmezustand. Fast zwei Monate lang mussten zahlreiche Feldkirchner Betriebe schließen, bis sie am 15. Mai ihre Tore wieder öffnen dürfen. Unterkriegen lassen sich die Wirte rund um die Tiebelstadt aber nicht.

„Seit dem ersten Tag, bieten wir den Liefer- und Abholservice an“, berichtet Walter Scheiber vom Gasthof Kreuzwirt in St. Ulrich. „Das war für uns mehr oder weniger die Rettung in dieser Situation und für mich auch eine ganz neue Erfahrung, dass ich zu meinen Gästen fahre, anstatt diese zu mir“, sagt der Wirt. Von Mittwoch bis Sonntag und an den Feiertagen kann telefonisch bestellt werden. „Mir gehen die Leute im Haus schon ab, aber ab dem 15. Mai holen wir die Gäste wieder herein und öffnen auch unseren Gastgarten“, so Scheiber. Auch zum Muttertag verwöhnt der Gastwirt die Gäste: Er serviert – besser gesagt liefert – ein Menü rund um den Spargel.