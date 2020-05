Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zivildiener sind in Coronazeiten gefragt wie nie. Allein im April wurden in Kärnten insgesamt 113 Außerordentliche Zivildiener angefordert.

Außerordentliche Zivildiener sind österreichweit freiwillig im Gesundheitswesen im Einsatz © KK/Rotes Kreuz

Die Coronakrise machte es möglich, oder in diesem Fall auch nötig: Erstmals in der 2. Republik wurde in Österreich der „Außerordentliche Zivildienst“ ausgerufen - und zwar durch Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Der Hintergrund dafür: Mitte März, als der erste Aufruf erfolgte, konnte man noch nicht wissen, wie sich die Situation rund um Covid 19 entwickeln würde. Deshalb wurden ehemalige Zivildiener dazu aufgefordert, sich freiwillig für einen neuerlichen Zivildienst – entweder für zwei oder drei Monate – zur Verfügung zu stellen. Diese „Rückholprogramm“ wurde innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt.