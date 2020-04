Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Vorbereitungen für die Öffnung der Friseurbetriebe laufen auf Hochtouren. Die strengen Schutzmaßnahmen verringern weder die Vorfreude noch die Terminanfragen in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Privat

Die Friseure hat der Corona-Stillstand auch schwer getroffen. Wochenlang konnten die Geschäfte nicht öffnen. Am Samstag, dem 2. Mai, ist es jetzt aber wieder so weit. Friseure können wieder ihrer Beschäftigung nachgehen. Ein kleiner Rundruf in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen zeigt: Alles ist vorbereitet - unter Sicherheitsmaßnahmen.