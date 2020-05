Bezirk Feldkirchen Das Rote Kreuz bittet um Blutspenden

Facebook

Blutspender werden gesucht © kasto - Fotolia (Matej Kastelic)

Das Österreichische Rote Kreuz ruft dazu auf, trotz der Coronavirus-Maßnahmen weiterhin Blut zu spenden. „Wir brauchen alle Blutgruppen, man soll unbedingt kommen“. Zur Blutspende kommen sollte jedoch nur, wer sich gesund und fit fühlt. Die Blutspende dauert nur wenige Minuten. Es wird zusätzlich darauf geachtet, die Kontakte zwischen anwesenden Personen zu minimieren. Es gibt Möglichkeiten zur Händedesinfektion.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder ähnliche Symptome sind und waren immer ein Ausschlussgrund vom Blutspenden. „Spenderinnen und Spender müssen außerdem bis zu zwei Wochen nach ihrer Spende daran denken, Veränderungen ihres Gesundheitszustandes dem Blutspendedienst zu melden“, betont das Rote Kreuz.

Termine in Feldkirchen:

11. Mai im Kulturhaus in Sirnitz von 15.30 bis 20 Uhr

19. Mai in der Volksschule in Bodensdorf von 15.30 bis 20 Uhr