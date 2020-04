Stille Helden Feldkirchen Michael Di Bernardo: „Es ist eine tolle Idee, um Bedürftigen zu helfen“

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Michael Di Bernardo (48) engagiert sich seit zehn Jahren bei der Team Österreich Tafel in Feldkirchen.

Michael Di Bernardo, stellvertretender Leiter der Team Österreich Tafel in Feldkirchen © Manfred Schusser

Nach einer Zwangspause durch die Corona-Krise haben jetzt wieder alle Team Österreich Tafeln des Roten Kreuzes geöffnet. Rund 80 Lebensmittelpakete wurden vergangenes Wochenende in Feldkirchen verteilt. „Die Ausgabe hat sich extrem geändert. Früher haben sich die Klienten vor Ort aussuchen können, was sie wollen. Jetzt melden sie sich bei der Gemeinde, die Pakete werden hergerichtet und zugestellt“, so Michael Di Bernardo (48). Halfen bisher bis zu 16 Personen mit, sind es derzeit nur mehr sechs.

„Es ist für uns eine große personelle Herausforderung. Viele Helfer zählen zur Risikogruppe, daher schauen wir, dass nur Leute bis 55 mithelfen“, sagt Di Bernardo.