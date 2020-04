Feldkirchen Stadtgemeinde lädt Anfang Mai zum Krämermarkt

Am 3. und 4. Mai findet der "Kreuzauffindungs-Krämermarkt" am Hauptplatz in Feldkirchen statt.

Stadt Feldkirchen veranstaltet Anfang Mai einen Krämermarkt © KK/Stadtgemeinde

Der Hauptplatz in Feldkirchen steht am 3. und 4. Mai im Zeichen des "Kreuzauffindungs-Krämermarktes", den die Stadtgemeinde ausrichtet. Zahlreiche Standler bieten die unterschiedlichsten Waren an. Die vorgegebenen Maßnahmen der Bundesregierung müssen natürlich eingehalten werden. Es gilt ein Mindestabstand von eineinhalb Metern, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Gastronomie ist keine vor Ort. Der Markt startet an beiden Tagen um 8 Uhr.