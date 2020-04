Gunter Brandstätter„Der Tourismus ist ständig im Wandel“

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neo-Geschäftsführer Gunter Brandstätter (rechts) mit Obmann Gerhard Mock © Region Mittelkärnten

Sie haben in Graz Betriebswirtschaft studiert. Wie sind Sie schließlich beim Tourismus gelandet?

Gunter Brandstätter: Der Gemüse und Obstgroßhandel, die EBM GmbH in Murau, wo ich als Geschäftsführer tätig war, hat größtenteils die Gastronomie und Hotellerie beliefert. Irgendwann habe ich die Seiten gewechselt und ging vom Handel in die Hotellerie.