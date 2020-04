Regional kaufen "Carginthia" - ein Kärntner Gin für zu Hause

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mario Stranig aus Feldkirchen und Maximilian Prasser aus Kappel stellen ihren eigenen Gin her.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Stranig (links) und Maximilian Prasser mit ihrem Kärntner Gin © Privat

Seit dem Sommer letzten Jahres gibt es „Carginthia“ - das Unternehmen von Feldkirchner Mario Stranig und Maximilian Prassnig aus Kappel am Krappfeld stellt Gin her. Der Gin - made in Kärnten - hat eine ganz besondere, Zitrusnote, die von Zitronen- und Orangenschalen kommt.