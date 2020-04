Seit einer Woche ist der Großteil der Geschäfte in Feldkirchen wieder geöffnet, der gewohnte Alltag ist jedoch noch in weiter Ferne. Unternehmer und Kunden denken aber positiv.

Feldkirchner Unternehmer wie Eric Preiml geben weiterhin 120 Prozent für ihre Kunden © Markus Traussnig

„Noch ein langer Weg“

Judith Sticker-Wedenig (53), Geschäftsführerin Blumen Wedenig: Nach der ersten Woche, freuen wir uns wieder da zu sein. Es ist aber alles noch sehr verhalten. Die Kunden müssen erst wieder draufkommen, dass wir da sind. Ich denke, es ist noch ein langer Weg zurück in die Normalität. Aber von der Kundenbewegung her fühlt es sich schon wieder flotter an. Wir werden zwar nicht wie die Baumärkte gestürmt, aber die Kunden kommen mit Freude und Dankbarkeit. Man muss sehr situationselastisch bleiben, hinschauen und seine Schlüsse ziehen. Ich glaube, die Langzeitfolgen wird man erst merken. Für uns ist auch spannend, was mit der Gastronomie wird, das ist für uns einfach ein Partner und das ist eine Herausforderung.