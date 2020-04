Die Ossiacher Künstlerin Marie Lenoble hat einen "Maskomaten" erfunden. Damit verkauft sie auch in Villach in Coronazeiten selbst genähte Mund-Nasen-Masken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht der neue Maskomat aus © KK/Privat

Künstlerin Marie Lenoble ist bekannt für ihre Kreativität. In ihrem Atelier „Wolkenfabrik“ direkt an der Strandpromenade in Ossiach lässt sie ihr täglich freien Lauf. In Coronazeiten hat sich die Designerin nun etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Mit ihrem "Maskomat" tourt sie derzeit durch die Ortschaften und Städte in Kärnten und verkauft damit selbst genähte Mund-Nasen-Masken. "Es handelt sich dabei um einen semiprofessionellen Automaten. Mit einer Zange können die Masken aus einer Box geholt werden, die Zahlmethode basiert auf Vertrauensbasis", beschreibt Lenoble ihre Idee, die mittlerweile sehr gefragt scheint: "Anfangs bin ich mit dem Produzieren kaum nachgekommen."