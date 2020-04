Kleine Zeitung +

Tourismus in den Startlöchern So bereiten sich Hotelbetriebe auf den Neustart vor

Hotelier Erwin Berger ist mit seinem Mountainresort Feuerberg bereit für den Neustart. Er sieht Krise auch als Chance. Auch in Villach, am Faaker See und am Wörthersee hofft man auf die angekündigten Lockerungen.