Telefone laufen heiß Alle wollen jetzt einen Friseurtermin

608 Friseurbetriebe - inklusive Ein-Personen-Unternehmen - gibt es in Kärnten © Robert Przybysz - Fotolia

"Für die Branche ist es beruhigend, dass wir jetzt einen Tag haben, an dem es voraussichtlich losgeht", sagt Georg Wilhelmer, Innungsmeister der Kärntner Friseure. Ab 2. Mai sollten die „Bad-Hair-Days“ der Kärntner ein Ende haben. An diesem Tag, so zumindest derzeit der Plan, sollen die Friseure wieder ihre Arbeit aufnehmen dürfen. Wilhelmer: „Seitdem das bekannt ist, ist die Nachfrage nach Terminen irrsinnig in die Höhe geschnellt.“