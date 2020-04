Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Enormer Prozessrückstau wegen Corona-Notbetriebs am Landesgericht Klagenfurt: Selbst wenn ab Mai wieder verhandelt wird, wird die Aufarbeitung viele Monate dauern.

Plexiglasscheiben, wie im Schwurgerichtssaal, sollen die Sicherheit gewährleisten © Justiz/KK

Desinfektionsmittelspender, Schutzmasken, Plexiglasbarrieren. Am Landesgericht (LG) Klagenfurt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Vorbereitungen, um vom derzeitigen Notbetrieb auf einen eingeschränkten Betrieb umstellen zu können, so LG-Sprecher Christian Liebhauser-Karl. Ab Mai, so der Plan der Bundesregierung, soll dann wieder verstärkt verhandelt werden. Natürlich unter Einschränkungen, wie Mindestabstand, Desinfektion und Mund-Nasen-Schutz.