Manuela Wresnik verteilt von Dienstag bis Donnerstag eine warme Mahlzeit, Lebensmittel- und Hygienepakete aus © KK/PRIVAT

Seit sechs Jahren leitet Manuela Wresnik (35) die mobile Jugendarbeit Feldkirchen „Mylife“. Die ausgebildete Sozialarbeiterin und ihr Team sind besonders jetzt in der Corona-Krise gefordert: „Ich versuche die Menschen in allen Lebenslagen zu unterstützen und in dieser schwierigen Zeit Beständigkeit zu vermitteln“, sagt Wresnik. Die Beratung wird nun meist telefonisch angeboten, in Notfällen rücken die Sozialarbeiter auch aus.